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«Наполи» обыграл «Верону» в выездном матче Серии А

«Наполи» обыграл «Верону» в выездном матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Автором первого гола стал польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик на 38-й минуте встречи с передачи форварда неаполитанской команды Маттео Политано. На 90-й минуте преимущество гостей упрочил нападающий Ирвин Лосано.

«Наполи» набрал 42 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» (38) — на 8-м месте. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», в 27 матчах набравший 66 очков.

В другом матче 27-го тура чемпионата Италии СПАЛ на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре принимал «Кальяри». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Италия - Серия А. 27-й тур
23 июня 2020, вторник. 20:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Милик – 38'   0:2 Лосано – 90'
Италия - Серия А. 27-й тур
23 июня 2020, вторник. 20:30 МСК
СПАЛ
Феррара
Окончен
0 : 1
Кальяри
Кальяри
0:1 Симеоне – 90+3'
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