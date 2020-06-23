«Наполи» обыграл «Верону» в выездном матче Серии А

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Автором первого гола стал польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик на 38-й минуте встречи с передачи форварда неаполитанской команды Маттео Политано. На 90-й минуте преимущество гостей упрочил нападающий Ирвин Лосано.



«Наполи» набрал 42 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» (38) — на 8-м месте. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», в 27 матчах набравший 66 очков.



В другом матче 27-го тура чемпионата Италии СПАЛ на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре принимал «Кальяри». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.