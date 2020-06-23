Йенс Леманн может возглавить «Данди Юнайтед»
Бывший голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн может стать главным тренером шотландского клуба «Данди Юнайтед», сообщает Herald Scotland.
По информации источника, 50-летний Леманн является фаворитом из числа претендентов на эту должность. Сообщается, что экс-голкипер готов возглавить клуб.
Леманн выступал в составе «Шальке», «Милана», дортмундской «Боруссии», «Арсенала», «Штутгарта» и других командах. В составе национальной команды Германии Леманн провёл 61 матч. Летом 2011 года немецкий голкипер объявил о завершении профессиональной карьеры во второй раз. С 2017 по 2018 год Леманн входил в тренерский штаб лондонского «Арсенала», а в 2019-м работал в тренерском штабе «Аугсбурга».
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