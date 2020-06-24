Гаттузо: в мире не так много нападающих, превосходящих Милика

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своих подопечных в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (2:0).

«Все мои игроки важны, особенно сейчас, когда я могу сделать пять замен. Сегодня для Лосано была хорошая возможность показать себя, а на следующей неделе, возможно, шанс получит и Амин Юнес. Я твёрдо верю, что, когда вы являетесь частью коллектива, то все должны работать в одном направлении, тренироваться на сто процентов. Я не держу никакой обиды.

Трудно предположить, что в игре с «Вероной» «Наполи» только защищался, потому что мы взяли инициативу в свои руки и хорошо сыграли. Немногие команды играют так же хорошо, как «Верона», но мы были великолепны как во владении мячом, так и в игре без него. Мы должны совершенствоваться, когда дело доходит до сдерживания соперника и контроля игры, но мне нравится, как играет команда.

Это не мои деньги, поэтому я не говорю о продлении контракта с Миликом. Контракт Аркадиуша истекает, но он знает, что я не вижу большого количества центральных нападающих в мире, которых мы могли бы считать лучшими по сравнению с ним. Он знает, с каким уважением я отношусь к нему как к игроку и как к человеку», — цитирует Гаттузо Football-Italia.

После победы над «Вероной» «Наполи» набрал 42 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.