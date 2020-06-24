Официально: Давид Луис продлил контракт с «Арсеналом»

Бразильский защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис подписал новое соглашение с клубом, сообщает официальный сайт «ганнерз».



Сообщается, что новый контракт 33-летнего футболиста рассчитан на один год. В текущем сезоне защитник принял участие в 26 встречах, забил два гола и сделал результативную передачу в рамках чемпионата Англии.



Также новые соглашения с лондонским клубом подписали игроки Седрик Суареш и Мари Вильяр. Принадлежащий «Реалу» Дани Себальос продлил свою аренду до фактического окончания текущего сезона.

После 30 матчей «Арсенал» располагается на десятой строчке чемпионата Англии. В рамках 31 тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном». Матч состоится 25 июня, завтра. Начало игры — 20:00 мск.