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Обмен Артура на Пьянича практически согласован между «Юве» и «Барселоной»

Обмен Артура на Пьянича практически согласован между «Юве» и «Барселоной»
Футбол / Испания 0

«Ювентус» и «Барселона» почти договорились об обмене полузащитника сине-гранатовых Артура на хавбека итальянской команды Миралема Пьянича, сообщает Sport.es.

По информации источника, детали сделки уже согласованы. В результате обмена двумя игроками «Ювентус» должен будет доплатить € 10 млн.

Сообщается, что сделку планируется закрыть до 30 июня.

В текущем сезоне Примеры Артур забил три гола в 20 матчах. Пьянич отличился тремя результативными ударами за 23 встречи Серии А.

Ранее факт переговоров по поводу обмена футболистами подтвердил директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании после 31 матча, однако у «Реала», отстающего на три очка, остаётся игра в запасе. «Ювентус» опережает ближайшего преследователя «Лацио» на четыре балла, сыграв на один матч больше главного оппонента в лиге.

В «Ювентусе» подтвердили переговоры с «Барселоной» об обмене Пьянича на Артура
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