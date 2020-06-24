Обмен Артура на Пьянича практически согласован между «Юве» и «Барселоной»

«Ювентус» и «Барселона» почти договорились об обмене полузащитника сине-гранатовых Артура на хавбека итальянской команды Миралема Пьянича, сообщает Sport.es.
По информации источника, детали сделки уже согласованы. В результате обмена двумя игроками «Ювентус» должен будет доплатить € 10 млн.
Сообщается, что сделку планируется закрыть до 30 июня.
В текущем сезоне Примеры Артур забил три гола в 20 матчах. Пьянич отличился тремя результативными ударами за 23 встречи Серии А.
Ранее факт переговоров по поводу обмена футболистами подтвердил директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании после 31 матча, однако у «Реала», отстающего на три очка, остаётся игра в запасе. «Ювентус» опережает ближайшего преследователя «Лацио» на четыре балла, сыграв на один матч больше главного оппонента в лиге.
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