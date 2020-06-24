Мартинелли может не сыграть за «Арсенал» до конца сезона из-за травмы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил, что Габриэл Мартинелли получил травму на тренировке.



«Вчера у нас снова появились плохие новости. Габриэль повредил колено, его ударил другой игрок. Врачи пока ещё не полностью его обследовали, но уже сейчас понятно, что ситуация не очень хорошая.



Не могу сказать, на какой срок выбыл Мартинелли, но кажется, что не меньше пары месяцев», — приводит слова тренера The Mirror.



В текущем сезоне английской Премьер-лиги Мартинелли провёл 14 матчей и забил три гола. «Арсенал» после 30 туров занимает 10-ю строчку турнирной таблицы.

В рамках 31-го тура АПЛ «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном» на выезде. Матч состоится завтра, 25 июня. Начало встречи — в 20:00 мск.