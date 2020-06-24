Агент Тугарева: на примете три клуба РПЛ. В конце сезона будет конкретика

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал возможное будущее своего клиента Романа Тугарева, выступающего за московский «Локомотив».



Напомним, что 1 июня в «Локомотиве» сменился главный тренер. Клуб покинул Юрий Сёмин, на его место пришёл Марко Николич.



«Рынок сейчас вялый. Идут неторопливые оценки и консультации. Клубы второй восьмёрки не готовы тратиться на большие выплаты, поэтому в следующем сезоне стоит ожидать большого количества аренд.



У «Спартака» и «Краснодара» вторые команды играют в ФНЛ, это частично помогает готовить молодёжь. Так что флагманом в этой истории может стать «Локомотив», у которого много воспитанников, но на высоком уровне они мало играют («Казанка» – в ПФЛ).



Хоть в клубе и объявили курс на омоложение, чистить состав и давать дорогу молодёжи вряд ли будут. Потому что борьбу за чемпионство и зону ЛЧ в следующем сезоне никто не отменял.



Сейчас, на финальном отрезке сезона, молодые футболисты «Локо» должны зарекомендовать себя в глазах нового главного тренера. У кого будет мало практики, уйдут в аренду. Это в том числе может коснуться нашего клиента Романа Тугарева. У нас на примете есть три клуба РПЛ. К концу чемпионата будет конкретика – или аренда, или трансфер в другой клуб», — написал агент в своём телеграм-канале.



Отметим, что в текущем сезоне РПЛ Тугарев провёл на поле пять матчей.