Агент Тугарева: на примете три клуба РПЛ. В конце сезона будет конкретика

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал возможное будущее своего клиента Романа Тугарева, выступающего за московский «Локомотив».
Напомним, что 1 июня в «Локомотиве» сменился главный тренер. Клуб покинул Юрий Сёмин, на его место пришёл Марко Николич.
«Рынок сейчас вялый. Идут неторопливые оценки и консультации. Клубы второй восьмёрки не готовы тратиться на большие выплаты, поэтому в следующем сезоне стоит ожидать большого количества аренд.
У «Спартака» и «Краснодара» вторые команды играют в ФНЛ, это частично помогает готовить молодёжь. Так что флагманом в этой истории может стать «Локомотив», у которого много воспитанников, но на высоком уровне они мало играют («Казанка» – в ПФЛ).
Хоть в клубе и объявили курс на омоложение, чистить состав и давать дорогу молодёжи вряд ли будут. Потому что борьбу за чемпионство и зону ЛЧ в следующем сезоне никто не отменял.
Сейчас, на финальном отрезке сезона, молодые футболисты «Локо» должны зарекомендовать себя в глазах нового главного тренера. У кого будет мало практики, уйдут в аренду. Это в том числе может коснуться нашего клиента Романа Тугарева. У нас на примете есть три клуба РПЛ. К концу чемпионата будет конкретика – или аренда, или трансфер в другой клуб», — написал агент в своём телеграм-канале.
Отметим, что в текущем сезоне РПЛ Тугарев провёл на поле пять матчей.
- 24 июня 2020
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