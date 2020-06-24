Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сергей Ломакин не станет владельцем «Химок»

Сергей Ломакин не станет владельцем «Химок»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», владелец Fix Price Сергей Ломакин не приобретёт «Химки».

В ходе переговоров возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов игроков и персонала команды. При этом велика вероятность, что структуры Ломакина, представленные в Московской области, станут одним из постоянных спонсоров клуба. Менеджмент «Химок» и главный тренер Сергей Юран продолжают работу с командой.

Напомним, нынешний сезон во втором по силе дивизионе России было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе. Позднее было объявлено, что команда не будет выступать в Премьер-Лиге, несмотря на то что клуб получил соответствующую лицензию.

«Химки» будут играть в ФНЛ, несмотря на лицензию для выступления в РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020