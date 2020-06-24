Сергей Ломакин не станет владельцем «Химок»
Как стало известно «Чемпионату», владелец Fix Price Сергей Ломакин не приобретёт «Химки».
В ходе переговоров возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов игроков и персонала команды. При этом велика вероятность, что структуры Ломакина, представленные в Московской области, станут одним из постоянных спонсоров клуба. Менеджмент «Химок» и главный тренер Сергей Юран продолжают работу с командой.
Напомним, нынешний сезон во втором по силе дивизионе России было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе. Позднее было объявлено, что команда не будет выступать в Премьер-Лиге, несмотря на то что клуб получил соответствующую лицензию.
«Химки» будут играть в ФНЛ, несмотря на лицензию для выступления в РПЛ
- 24 июня 2020
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