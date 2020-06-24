«Реал Сосьедад» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Сегодня, 24 июня, состоится матч «Реал Сосьедад» — «Сельта». Встреча 31-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе Прието Иглесиасом. Ему будут помогать Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный арбитр — Давид Иглесиас Гутьеррес.
«Реал Сосьедад», набрав 47 очков в 30 матчах, занимает седьмо? е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (30) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 31 матче набравшая 68 очков. В тройку лидеров входят «Реал» (65) и «Атлетико» (55).
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.
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