Пети: на месте Обамеянга я бы покинул «Арсенал»
Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети выразил мнение, что нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу нужно сменить клуб.
«На месте Обамеянга я бы покинул „Арсенал“. В команде есть хорошие футболисты, но когда ты переходишь в клуб, то хочешь выигрывать трофеи. Но „Арсенал“ уже не тот. Он превращается в середняка. Мне жаль фанатов и всех тех людей, которые любят клуб. Мне жаль бывших игроков, которые пытаются поддерживать репутацию „Арсенала“. Но мне не жаль игроков. Я считаю, что 75% игроков не достойны играть за „Арсенал“. Им следует посмотреть на себя в зеркало и испытать гордость, что они выступают за «Арсенал», — приводит слова Пети Goal.
Напомним, что контракт 31-летнего Обамеянга с «Арсеналом» истекает через год.
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- 24 июня 2020
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