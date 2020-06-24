Пети: на месте Обамеянга я бы покинул «Арсенал»

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети выразил мнение, что нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу нужно сменить клуб.

«На месте Обамеянга я бы покинул „Арсенал“. В команде есть хорошие футболисты, но когда ты переходишь в клуб, то хочешь выигрывать трофеи. Но „Арсенал“ уже не тот. Он превращается в середняка. Мне жаль фанатов и всех тех людей, которые любят клуб. Мне жаль бывших игроков, которые пытаются поддерживать репутацию „Арсенала“. Но мне не жаль игроков. Я считаю, что 75% игроков не достойны играть за „Арсенал“. Им следует посмотреть на себя в зеркало и испытать гордость, что они выступают за «Арсенал», — приводит слова Пети Goal.

Напомним, что контракт 31-летнего Обамеянга с «Арсеналом» истекает через год.