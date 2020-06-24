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Фаната «Бёрнли» уволили из-за баннера «Жизни белых важны»

Фаната «Бёрнли» уволили из-за баннера «Жизни белых важны»
Футбол / Англия 0

Болельщика «Бёрнли» Джейка Хеппла, который взял на себя ответственность за инцидент с баннером на самолёте во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:5), уволили с работы, сообщает The Sun.

Компания Paradigm Precision, в которой работал Хеппл, производит продукцию для газотурбинных двигателей. Представители компании заявили, что она «не одобряет и не терпит расизм в любой форме».

После стартового свистка над стадионом «Этихад», где проходила встреча, пролетел самолёт с баннером White Lives Matter (Жизни белых важны). Это произошло сразу после того, как футболисты обеих команд стали на колено, поддержав движение Black Lives Matter (Жизни чёрных важны). Хеппл разместил видео с баннером на своей странице в «Фейсбуке», однако отказался извиняться.

Фанат «Бёрнли» взял ответственность за баннер «Жизни белых важны», но отказался извиняться
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