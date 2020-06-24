Смолов не попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом Сосьедад»

Российский нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», не был включён в стартовый состав на матч 31-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад».

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Аритц, Монреаль, Сальдуа, Льоренте, Субименди, Эдегор, Мерино, Янузай, Оярсабаль, Виллиан.

Запасные: Мойя, Субиарре, Лопес, Порту, Айхен, Пачеко, Джуахра, Горосабаль, Субельдиа, Ле Норман, Исак.

«Сельта»: Рубен, Васкес, Мурильо, Айду, Оласа, Брадарич, Бельтран, Рафинья, Д. Суарес, Аспас, С. Мина.

Запасные: Иван Вильяр, Росич, Фонтан, Мальо, Араухо, Нолито, Г. Фернандес, Мендес, Саэнс, Джакобо, Дьоп, Смолов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Сельта». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.