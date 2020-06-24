16-летний вратарь «Ворсклы» отразил три пенальти и вывел команду в финал Кубка Украины

В полуфинальном матче Кубка Украины полтавская «Ворскла» в серии пенальти обыграла «Мариуполь» и вышла в финал. Встреча состоялась в Мариуполе на стадионе «Ильичёвец». Обслуживала матч Екатерина Монзуль, ассистировали ей судьи на линиях Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.
Счёт был открыт в первом тайме — на 37-й минуте автором забитого мяча стал Сергей Горбунов. «Ворскла» восстановила равновесие в конце матча — на 80-й минуте отличился Ибрахим Кане, который реализовал 11-метровый.
На последней минуте компенсированного времени главный тренер «Восклы» Юрий Максимов поменял вратаря, выпустив на поле 16-летнего Павла Исаенко, который отразил три послематчевых пенальти, принеся победу своей команде.
В финале «Ворскла» сыграет с киевским «Динамо».
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