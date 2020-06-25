И. Соловьев: Кокорин мне говорил: «Я в „Зенит“ не пойду»

Полузащитник узбекского клуба «Навбахор» Иван Соловьёв поделился воспоминаниями о своём переходе из московского «Динамо» в петербургский «Зенит» в 2013 году.
«Когда я объявил, что ухожу из «Динамо» в «Зенит», Кокорин отговаривал, говорил: «Я в «Зенит» не пойду».
В „Зените“ я сначала выходил на поле, в том числе в Лиге чемпионов (В отборочных раундах дважды появлялся на поле в конце матчей – на 85-й и на 90-й минутах – Прим. «Чемпионата»). На тот момент слева, на моей позиции, играл только Данни. Уже потом клуб купил Шатова. Именно с того момента я перестал играть. Просил отдать меня в аренду, но не отпустили. Мне говорили, что рассчитывают на меня. Конечно, и я виноват, что не смог проявить себя должным образом», — сказал Соловьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полностью интервью Соловьёва читайте на «Чемпионате».
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