Защитник «Млады» Татаев сделал эффектный сейв головой

Российский защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев спас свои ворота в матче с «Ческе-Будеёвице» (2:1).
Татаев эффектно отбил головой сильный удар, летящий в створ ворот. «До вратаря дело даже не дойдёт. Уровень надёжности: Татаев», — прокомментировала пресс-служба молодёжной сборной России на странице в «Инстаграме».
«Млада-Болеслав» обыграла «Ческе-Будеёвице» со счётом 2:1 в первом матче четвертьфинала плей-офф за право выступать в Лиге Европы следующего сезона.
Напомним, в матчах 27-го и 28-го тура чемпионата Чехии с «Фаставом» (1:1) и со «Слованом» (2:2) Татаев забил по автоголу.
21-летний Татаев является воспитанником «Краснодара». В «Млада-Болеслав» перешёл в 2019 году. В нынешнем сезоне провёл 19 матчей в чемпионате Чехии, забил один гол и отметился двумя автоголами.
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