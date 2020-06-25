Зидан: Рамос должен завершить карьеру в «Реале». Его место — здесь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что капитан «сливочных» Серхио Рамос должен остаться в команде до конца профессиональной карьеры футболиста.



Отметим, что контракт Рамоса с «Королевским клубом» истекает в конце сезона 2020/2021.



«Место Рамоса как игрока — в этом клубе. Он играет здесь уже много лет и должен завершить здесь карьеру.



Это то, что я думаю, и я буду настаивать на этой точке зрения», — приводит слова наставника «Реала» Goal.



Напомним, что Рамос отличился забитым голом во вчерашней игре против «Мальорки» (2:0) и побил свой рекорд по результативности на протяжении сезона.

После 31-го тура испанского чемпионата «Реал» лидирует в таблице, опережая «Барселону» по дополнительным показателям.