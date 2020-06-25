Рамос обновил личный рекорд результативности в Ла Лиге
Защитник «Реала» Серхио Рамос обновил личный рекорд результативности в Ла Лиге. В матче с «Мальоркой» футболист забил 8-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата. Ранее Рамосу удавалось забивать только по семь голов в отдельном сезоне.
Кроме того, гол в матче с «Мальоркой» стал уже вторым для защитника после возобновления сезона, который из-за пандемии коронавируса был в марте приостановлен.
«Реал» одержал победу над «Мальоркой» со счётом 2:0 и, набрав 68 очков, остался на первой строчке в таблице Примеры. Мадридцы опережают находящуюся на втором месте «Барселону» лишь по дополнительным показателям. «Мальорка» (26) находится в зоне вылета, на 18-м месте.
В 32-м туре «Реал» на выезде встретится с «Эспаньолом».
«Реал» обыграл «Мальорку» и вернулся на первое место в Примере
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