«Челси» — «Манчестер Сити» — в 22:15 эксклюзивно на Okko Спорт

Сегодня, 25 июня, Okko Спорт покажет матч «Челси» – «Манчестер Сити». Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, игра начнётся в 22:15 мск.



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