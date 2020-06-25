Глава Совета по правам человека: в словах Комбарова нет расизма

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев прокомментировал слова защитника «Крыльев Советов» Дмитрия Комбарова.



Ранее футболист заявил, что популярное движение Black Lives Matter провоцирует зеркальный расизм.



Фадеев отметил, что в словах Комбарова нет расизма.



«В конце концов, в нашем футбольном чемпионате и футболе очень много разных игроков и с разным цветом кожи, но это никого не смущает. Все к этому совершенно равнодушно относятся. У нас в России не так много людей с другим цветом кожи. А наш футбол демонстрирует лояльность, и всем футболистам плевать, у кого какой цвет кожи, все забивают голы и радуются этому вместе. Футболисты на деле показывают, что они не расисты.



Так что футболисты здесь на передовой, в борьбе с расизмом», — приводит слова Фадеева «РБК-Спорт».

Д. Комбаров: когда чернокожие просто так избивают белых, это ли не проявление расизма?