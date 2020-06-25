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Сабалета покинет «Вест Хэм»

Сабалета покинет «Вест Хэм»
Футбол / Англия 0

Аргентинский защитник Пабло Сабалета покинет лондонский «Вест Хэм» 30 июня, сообщает Sky Sports.

Травма не позволяет игроку подписать краткосрочный контракт с «мотобойцами» до фактического окончания текущего сезона.

Игрок пришёл в команду в 2017 году. До этого Сабалета выступал за «Манчестер Сити». В текущем сезоне на его счету 10 матчей в рамках английской Премьер-лиги и ни одного результативного действия.

Также 30 июня «Вест Хэм» покинут Джереми Нгакиа и Карлос Санчес. У этих игроков также заканчиваются контракты.

«Вест Хэм» идёт на 17-й строчке чемпионата Англии после 31-го тура. В следующем туре «молотобойцы» сыграют против идущего четвёртым «Челси».

Игра пройдёт 1 июля. Начало встречи — в 22:15 мск.

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