Сабалета покинет «Вест Хэм»

Аргентинский защитник Пабло Сабалета покинет лондонский «Вест Хэм» 30 июня, сообщает Sky Sports.



Травма не позволяет игроку подписать краткосрочный контракт с «мотобойцами» до фактического окончания текущего сезона.



Игрок пришёл в команду в 2017 году. До этого Сабалета выступал за «Манчестер Сити». В текущем сезоне на его счету 10 матчей в рамках английской Премьер-лиги и ни одного результативного действия.



Также 30 июня «Вест Хэм» покинут Джереми Нгакиа и Карлос Санчес. У этих игроков также заканчиваются контракты.

«Вест Хэм» идёт на 17-й строчке чемпионата Англии после 31-го тура. В следующем туре «молотобойцы» сыграют против идущего четвёртым «Челси».



Игра пройдёт 1 июля. Начало встречи — в 22:15 мск.