Экс-защитник «Барселоны» Матьё завершил карьеру после серьёзной травмы

Защитник «Спортинга» Жереми Матьё принял решение завершить карьеру в возрасте 36 лет в связи с тяжёлой травмой колена, сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.



«Трудно прощаться таким образом. Я хотел провести ещё один матч дома. Но что ж, жизнь продолжается. Для меня было честью носить эту футболку, мне было приятно играть с вами и наслаждаться каждым моментом. Надеюсь, «Спортинг» победит во всех оставшихся матчах и станет чемпионом», — сказал Матьё своим одноклубникам.



Матьё защищал цвета «Спортинга» с 2017 года. Наиболее известен Жереми по выступлениям за «Барселону» в период с 2014 по 2017 год. В ходе своей карьеры также играл за «Валенсию», «Тулузу» и «Сошо». В сборную Франции вызывался с 2011 по 2016 год.