Экс-защитник «Барселоны» Матьё завершил карьеру после серьёзной травмы
Защитник «Спортинга» Жереми Матьё принял решение завершить карьеру в возрасте 36 лет в связи с тяжёлой травмой колена, сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.
«Трудно прощаться таким образом. Я хотел провести ещё один матч дома. Но что ж, жизнь продолжается. Для меня было честью носить эту футболку, мне было приятно играть с вами и наслаждаться каждым моментом. Надеюсь, «Спортинг» победит во всех оставшихся матчах и станет чемпионом», — сказал Матьё своим одноклубникам.
Матьё защищал цвета «Спортинга» с 2017 года. Наиболее известен Жереми по выступлениям за «Барселону» в период с 2014 по 2017 год. В ходе своей карьеры также играл за «Валенсию», «Тулузу» и «Сошо». В сборную Франции вызывался с 2011 по 2016 год.
- 25 июня 2020
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