«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ, став чемпионом за 7 туров до завершения чемпионата

«Ливерпуль» установил рекорд английской Премьер-лиги, став чемпионом за семь туров до конца сезона.

Красные побили рекорд «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», которые становились чемпионами Англии за пять туров до конца сезона в 2018 и 2001 годах соответственно.

«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2).

Это первый чемпионский титул АПЛ для «Ливерпуля» за последние 30 лет — в последний раз клуб становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).