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Робертсон: ещё немного пива для Клоппа, и мы добьёмся двух выходных

Робертсон: ещё немного пива для Клоппа, и мы добьёмся двух выходных
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал досрочное чемпионство красных, выразив мнение о трудном и утомительном ожидании титула.

«Нам пришлось ждать 13 недель, это были 13 долгих неопределённых недель, но многие наши болельщики провели в ожидании 30 лет, так что это было короткое время по сравнению с тем, что было у них. Я надеюсь, что они наслаждаются этой ночью, как и мы.

Мы всё ещё пытаемся убедить тренера дать нам два выходных. Ещё немного пива для него, и мы получим эти выходные. Ему и так уже хорошо, но мне кажется, что нам, возможно, нужно долить ему еще пару раз, чтобы получить отдых», — цитирует Робертсона BBC.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Робертсон принял участие в 29 встречах, в которых забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.

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