Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник «Арсенала» провёл переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ»

Полузащитник «Арсенала» провёл переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ»
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Маттео Гюэндузи намерен покинуть «Арсенал» в конце этого сезона, сообщает Goal, ссылаясь на TF1.

По информации источника, футболист уже провёл предварительные переговоры с «Барселоной», «Атлетико», «ПСЖ» и «Интером». Игрок намерен покинуть лондонский клуб этим летом, однако пока неизвестно, будут ли готовы эти клубы вести переговоры о полноценном трансфере.

Ранее сообщалось, что после скандала в матче c «Брайтоном» (1:2), когда Гюэндузи насмехался над зарплатами соперников по ходу матча, расстаться с игроком решил наставник «ганнерз» Микель Артета.

В текущем сезоне Гюэндузи провёл за «Арсенал» 34 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

Гюэндузи во время матча называл игроков «Брайтона» дерьмом и насмехался над их зарплатами
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020