Полузащитник «Арсенала» провёл переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Маттео Гюэндузи намерен покинуть «Арсенал» в конце этого сезона, сообщает Goal, ссылаясь на TF1.



По информации источника, футболист уже провёл предварительные переговоры с «Барселоной», «Атлетико», «ПСЖ» и «Интером». Игрок намерен покинуть лондонский клуб этим летом, однако пока неизвестно, будут ли готовы эти клубы вести переговоры о полноценном трансфере.



Ранее сообщалось, что после скандала в матче c «Брайтоном» (1:2), когда Гюэндузи насмехался над зарплатами соперников по ходу матча, расстаться с игроком решил наставник «ганнерз» Микель Артета.



В текущем сезоне Гюэндузи провёл за «Арсенал» 34 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

Гюэндузи во время матча называл игроков «Брайтона» дерьмом и насмехался над их зарплатами