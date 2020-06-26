Умяров: «Спартак» постарается финишировать в пятёрке и взять Кубок

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о целях красно-белых на текущий сезон.
«Морально команда готова к плотному графику. Приложим все усилия, чтобы показать красивую игру и добиться нужных результатов. Уверен, что каждый хочет выложиться по максимуму. Надеемся, что удастся выйти в Лигу Европы.
Кубок — кратчайший путь, по которому можно попасть в евротурниры. Но ни в коем случае нельзя разделять матчи, мы должны выступить успешно в обоих соревнованиях. Главный тренер часто говорит нам о том, что до матча в Петербурге у нас будет много игр в чемпионате. Нельзя думать о каком-то конкретном поединке за месяц до него.
Постараемся финишировать в пятёрке и взять Кубок страны. Это цели на ближайшее время. В следующем сезоне появятся новые мечты и планы», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.
Напомним, что в полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».
- 26 июня 2020
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