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Умяров: может, пауза даже пошла мне на пользу

Умяров: может, пауза даже пошла мне на пользу
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о подготовке к возобновлению сезона во время коронавирусной паузы.

«До игры в Туле я не провёл в этом году ни одного официального матча. Перед карантином много занимался индивидуально, навёрстывал упущенное. Удалось набрать оптимальную форму к выездной встрече с «Оренбургом», после нее должен был вернуться в общую группу. Но тут нас «закрыли»...

Может, пауза даже пошла мне на пользу. Сейчас форма ещё лучше. За три недели в Тарасовке мы должны были как физически, так и тактически подготовиться к играм до конца года. Каждый понимает, что до декабря матчи будут идти в очень плотном графике. А сейчас нас вообще ждут игры каждые четыре дня.

Поэтому работали очень усердно. Мы не могли выходить за территорию базы; это непросто с психологической точки зрения. После утренней тренировки приходил в комнату и спал. После вечерней делал английский — и снова сон», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

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