Матч «Тамбов» — «Зенит» пройдёт без зрителей

Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Зенит» пройдёт без зрителей, сообщает пресс-служба тамбовского клуба.
Напомним, что домашние матчи команда Сергея Первушина проводит на стадионе в Нижнем Новгороде.
«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» — «Зенит» без зрителей.
Также на игру не будут допущены представители средств массовой информации. Исключение составит присутствие на арене сотрудников основного вещателя и клубных пресс-служб, аккредитованных в «чистую» зону, согласно требованиям Регламента возобновления текущего сезона.
Футбольный клуб «Тамбов» приносит извинения всем болельщикам и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — говорится в заявлении клуба.
- 26 июня 2020
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