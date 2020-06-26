Матч «Тамбов» — «Зенит» пройдёт без зрителей

Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Зенит» пройдёт без зрителей, сообщает пресс-служба тамбовского клуба.



Напомним, что домашние матчи команда Сергея Первушина проводит на стадионе в Нижнем Новгороде.



«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» — «Зенит» без зрителей.



Также на игру не будут допущены представители средств массовой информации. Исключение составит присутствие на арене сотрудников основного вещателя и клубных пресс-служб, аккредитованных в «чистую» зону, согласно требованиям Регламента возобновления текущего сезона.



Футбольный клуб «Тамбов» приносит извинения всем болельщикам и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — говорится в заявлении клуба.