«Сельта» продлила контракт с главным тренером Гарсией

Испанская «Сельта» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Оскаром Гарсией, сообщает официальный сайт клуба.



Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года.



После 31 матча в текущем сезоне Ла Лиги «Сельта» занимает 16-е место, набрав 33 очка. Гарсия возглавляет команду с ноября 2019 года. Ранее он тренировал «Уотфорд», «Сент-Этьен» и «Олимпиакос».



Напомним, что за «кельтов» на правах аренды до конца сезона выступает российский форвард Фёдор Смолов. На его счету один гол в девяти матчах Примеры. Ранее сообщалось, что «Сельта» намерена выкупить нападающего, если клуб сумеет сохранить место в Ла Лиге.

В 32-м туре «Сельта» примет «Барселону» на своём поле. Матч состоится завтра, 27 июня.