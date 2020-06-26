В «Оренбурге» пояснили, почему клуб не выставит молодёжный состав на матч с «Краснодаром»

Пресс-служба «Оренбурга» сообщила, что клуб не сможет 27 июня сыграть в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«В связи с выявлением у футболистов и сотрудников положительных тестов на COVID-19, ФК «Оренбург» принял решение о невозможности проведения матча РПЛ «Оренбург» — «Краснодар». Клуб не станет подвергать опасности болельщиков и участников матча. Также принято решение не выставлять на игру молодёжный состав. Наша молодёжная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям.

Мы уважаем нашего соперника ФК «Краснодар», матчи с которым всегда носили принципиальный спортивный характер, и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодёжной командой. Такой футбол будет не интересен болельщикам и по нашему мнению принесёт репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу. ФК «Оренбург» приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Команда продолжит подготовку к следующему матчу и приложит все усилия для выполнения поставленной задачи сохранения прописки в РПЛ", — говорится в заявлении.