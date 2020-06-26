Артём Дзюба в матче с «Крыльями Советов» реализовал два пенальти за шесть минут
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» реализовал два пенальти за шесть минут.
Первый 11-метровый удар был назначен на 64-й минуте матча, после того как полузащитник гостей Артём Тимофеев сыграл рукой. Дзюба с «точки» пробил по центру, а Фролов завалился в угол ворот. Второй пенальти был назначен на 72-й минуте после фола полузащитника Артёма Терехова. Дзюба пробил низом — мяч прошёл в ворота рядом с ногой голкипера.
Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
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