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Артём Дзюба в матче с «Крыльями Советов» реализовал два пенальти за шесть минут

Артём Дзюба в матче с «Крыльями Советов» реализовал два пенальти за шесть минут
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» реализовал два пенальти за шесть минут.

Первый 11-метровый удар был назначен на 64-й минуте матча, после того как полузащитник гостей Артём Тимофеев сыграл рукой. Дзюба с «точки» пробил по центру, а Фролов завалился в угол ворот. Второй пенальти был назначен на 72-й минуте после фола полузащитника Артёма Терехова. Дзюба пробил низом — мяч прошёл в ворота рядом с ногой голкипера.

Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

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