Стоичков назвал ван Гала придурком

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал экс-наставника каталонского клуба и национальной команды Нидерландов Луи ван Гала.

«Почему Рикельме не одержал победу в «Барселоне»? Потому что его тренером был такой придурок, как ван Гал. Он сделал немало хорошего, что нужно признать, но многие пострадали в футболе из-за его глупых поступков. Я перенёс это. Он вошёл в раздевалку и сказал, что в игре было много «круиффизма». И, конечно, я подумал: где Йохан и где ты? Была большая разница», — приводит слова Стоичкова Sport.es.

Напомним, ван Гал возглавлял «Барселону» в периоды с 1997 по 2000 год, а также с 2002 по 2003 год.

Стоичков в свою очередь выступал за каталонский клуб с 1990 по 1997 год.