Стоичков назвал ван Гала придурком
Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал экс-наставника каталонского клуба и национальной команды Нидерландов Луи ван Гала.
«Почему Рикельме не одержал победу в «Барселоне»? Потому что его тренером был такой придурок, как ван Гал. Он сделал немало хорошего, что нужно признать, но многие пострадали в футболе из-за его глупых поступков. Я перенёс это. Он вошёл в раздевалку и сказал, что в игре было много «круиффизма». И, конечно, я подумал: где Йохан и где ты? Была большая разница», — приводит слова Стоичкова Sport.es.
Напомним, ван Гал возглавлял «Барселону» в периоды с 1997 по 2000 год, а также с 2002 по 2003 год.
Стоичков в свою очередь выступал за каталонский клуб с 1990 по 1997 год.
Стоичков: отдал бы свою «Золотую бутсу», чтобы увидеть Месси чемпионом мира
- 27 июня 2020
-
07:56
-
07:18
-
06:57
-
06:41
-
06:16
-
05:52
-
05:14
-
04:49
-
04:31
-
04:14
-
04:02
-
03:26
-
02:53
-
02:27
-
02:16
-
01:38
-
01:17
-
00:53
-
00:50
-
00:35
-
00:15
-
00:08
- 26 июня 2020
-
23:55
-
23:39
-
23:35
-
23:29
-
23:23
-
23:23
-
23:01
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:26
-
22:08
-
21:49
Партнерский контент