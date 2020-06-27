Экс-хавбек «Рубина» Башкиров забил два фантастических гола за «Заглембе»

Российский полузащитник «Заглембе» Евгений Башкиров, ранее выступавший в России за «Рубин», забил свои первые голы в чемпионате Польши.

Башкиров отличился на 21-й и 67-й минутах встречи с «Короной» (2:1), принеся победу своей команде. Оба мяча забиты ударами из-за пределов штрафной.

Права на видео принадлежат Canal +. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Польский «Заглембе» в мае объявил о продлении контракта с российским полузащитником Евгением Башкировым. Новое соглашение между россиянином и польским клубом будет действовать до лета 2022 года.

Башкиров перешёл в «Заглембе» в феврале 2020 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провёл 9 матчей в чемпионате Польши, забил два гола и отдал одну результативную передачу.