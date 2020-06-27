Бывший главный тренер сборной Аргентины заразился коронавирусом в доме престарелых
Бывший наставник сборной Аргентины Карлос Билардо, который привёл команду к победе на чемпионате мира 1986 года, заразился коронавирусом, сообщает Reuters.
По информации источника, тест 81-летнего Билардо дал положительный результат, хотя у бывшего тренера не было симптомов. Специалист чувствует себя хорошо.
С 2018 года Билардо живёт в доме престарелых в Буэнос-Айресе.
Карлос Билардо помимо сборной Аргентины тренировал национальные команды Колумбии и Ливии, аргентинские «Эстудиантес», «Сан-Лоренсо», «Бока Хуниорс», испанскую «Севилью» и колумбийский «Депортиво Кали». Будучи футболистом, выступал на позиции полузащитника за «Сан-Лоренсо», «Депортиво Эспаньол» и «Эстудиантес». Чемпион Аргентины (1959, 1967).
- 27 июня 2020
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