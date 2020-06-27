Анчелотти: Клопп построил идеальную машину

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал чемпионство «Ливерпуля» и рассказал об отношениях с наставником красных Юргеном Клоппом.



«У меня отличные отношения с Юргеном Клоппом. Мы встречались на прошлой неделе, когда всё было почти решено, и я поздравил его заранее.



Клопп – творец успеха этого «Ливерпуля» не только в английской Премьер-лиге, он многого добился за пять лет с момента, как возглавил английский клуб. Он был терпелив и сумел построить идеальную машину», — приводит слова тренера Sky Sports.

Напомним, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии за семь туров до окончания чемпионата. Отрыв красных от идущего вторым «Манчестер Сити» на данный момент составляет 23 очка.