Анчелотти: Клопп построил идеальную машину
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал чемпионство «Ливерпуля» и рассказал об отношениях с наставником красных Юргеном Клоппом.
«У меня отличные отношения с Юргеном Клоппом. Мы встречались на прошлой неделе, когда всё было почти решено, и я поздравил его заранее.
Клопп – творец успеха этого «Ливерпуля» не только в английской Премьер-лиге, он многого добился за пять лет с момента, как возглавил английский клуб. Он был терпелив и сумел построить идеальную машину», — приводит слова тренера Sky Sports.
Напомним, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии за семь туров до окончания чемпионата. Отрыв красных от идущего вторым «Манчестер Сити» на данный момент составляет 23 очка.
- 27 июня 2020
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