Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Анчелотти: Клопп построил идеальную машину

Анчелотти: Клопп построил идеальную машину
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал чемпионство «Ливерпуля» и рассказал об отношениях с наставником красных Юргеном Клоппом.

«У меня отличные отношения с Юргеном Клоппом. Мы встречались на прошлой неделе, когда всё было почти решено, и я поздравил его заранее.

Клопп – творец успеха этого «Ливерпуля» не только в английской Премьер-лиге, он многого добился за пять лет с момента, как возглавил английский клуб. Он был терпелив и сумел построить идеальную машину», — приводит слова тренера Sky Sports.

Напомним, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии за семь туров до окончания чемпионата. Отрыв красных от идущего вторым «Манчестер Сити» на данный момент составляет 23 очка.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020