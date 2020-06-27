Игуаин: это было трудное время из-за пандемии и заболевания матери
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин подвёл итоги победы в матче с «Лечче» (4:0) и рассказал о своём состоянии.
Отметим, что форвард, ранее испытывавший проблемы со здоровьем, забил гол в прошедшей встрече.
«Кое-что изменил в себе после сложного периода. Хорошо, что сумел принять вызов. Доволен возвращением. Мы должны отдохнуть, потому что уже во вторник предстоит вернуться на футбольное поле.
Это было трудное время из-за пандемии коронавируса и [рака у] матери. Команда была рядом, и это подтолкнуло меня двигаться дальше.
Нам нужно было победить, чтобы обойти «Лацио» на семь очков. Мы сделали свое дело, но кампания продолжается", — приводит слова игрока Football Italia, ссылаясь на Sky Sport Italia.
Брат Игуаина: Гонсало не сбежал из Италии. Наша мама больна раком
- 27 июня 2020
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