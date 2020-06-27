Полиция задержала известных фанатов «Спартака» перед матчем с «Уфой»

Сотрудники полиции проводят задержание болельщиков «Спартака» перед матчем с «Уфой», сообщает Fanat1k.

Задержаны известные фанаты команды Михаил (Департант) и Амир Хустлютдинов (Профессор).

23 июня полиция задержала более 20 фанатов «Спартака" по делу о хулиганстве. Напомним, в ходе акции фанатов «Спартака» перед матчем с «Арсеналом» (3:2) была перекрыта проезжая часть и организовано файер-шоу. После этого полиция возбудила уголовное дело.

Сегодня, 27 июня, состоится матч «Спартак» — «Уфа». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.

В первом круге «Уфа» в домашнем матче обыграла «Спартак». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу башкирской команды.



«Спартак», набрав 31 очко, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (30) — на 8-м месте.