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Полиция задержала известных фанатов «Спартака» перед матчем с «Уфой»

Полиция задержала известных фанатов «Спартака» перед матчем с «Уфой»
Футбол / РПЛ 0

Сотрудники полиции проводят задержание болельщиков «Спартака» перед матчем с «Уфой», сообщает Fanat1k.

Задержаны известные фанаты команды Михаил (Департант) и Амир Хустлютдинов (Профессор).

23 июня полиция задержала более 20 фанатов «Спартака" по делу о хулиганстве. Напомним, в ходе акции фанатов «Спартака» перед матчем с «Арсеналом» (3:2) была перекрыта проезжая часть и организовано файер-шоу. После этого полиция возбудила уголовное дело.

Сегодня, 27 июня, состоится матч «Спартак» — «Уфа». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.

В первом круге «Уфа» в домашнем матче обыграла «Спартак». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу башкирской команды.

«Спартак», набрав 31 очко, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (30) — на 8-м месте.

Полиция задержала более 20 фанатов «Спартака». Среди них есть несовершеннолетние
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