Полиция задержала известных фанатов «Спартака» перед матчем с «Уфой»

Сотрудники полиции проводят задержание болельщиков «Спартака» перед матчем с «Уфой», сообщает Fanat1k.
Задержаны известные фанаты команды Михаил (Департант) и Амир Хустлютдинов (Профессор).
23 июня полиция задержала более 20 фанатов «Спартака" по делу о хулиганстве. Напомним, в ходе акции фанатов «Спартака» перед матчем с «Арсеналом» (3:2) была перекрыта проезжая часть и организовано файер-шоу. После этого полиция возбудила уголовное дело.
Сегодня, 27 июня, состоится матч «Спартак» — «Уфа». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.
В первом круге «Уфа» в домашнем матче обыграла «Спартак». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу башкирской команды.
«Спартак», набрав 31 очко, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (30) — на 8-м месте.
- 27 июня 2020
-
16:02
-
15:47
-
15:31
-
15:26
-
15:19
-
15:11
-
15:00
-
14:33
-
14:32
-
14:09
-
14:09
-
13:53
-
13:33
-
13:25
-
13:07
-
12:55
-
12:32
-
12:23
-
12:10
-
12:08
-
11:51
-
11:45
-
11:31
-
11:19
-
11:14
-
10:58
-
10:56
-
10:39
-
10:19
-
10:15
-
09:57
-
09:47
-
09:46
-
09:30
-
09:30