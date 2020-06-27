«Динамо» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 27 июня, состоится матч «Динамо» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе имени Льва Яшина в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Ему будут помогать Дмитрий Мосякин (Москва) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный арбитр — Алексей Амелин (Тула).
ЦСКА, в 23 турах набрав 36 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (30) — на 8-м месте.
В последний раз московские команды встречались 27 октября в 14-м туре чемпионата России. Матч завершился гостевой победой «Динамо» со счётом 1:0.
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