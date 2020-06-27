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«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче чемпионата России

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась вничью — 0:0.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал четыре жёлтые карточки в матче. Два предупреждения получили игроки московского «Спартака» Павел Маслов и Алекс Крал. В составе «Уфы» жёлтые карточки получили Йонуц Неделчяру и Джемал Табидзе. Стоит отметить, что на 90-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев забил гол, который после просмотра VAR был отменён Безбородовым.

Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
27 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Уфа
Уфа
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