«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче чемпионата России
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась вничью — 0:0.
Главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал четыре жёлтые карточки в матче. Два предупреждения получили игроки московского «Спартака» Павел Маслов и Алекс Крал. В составе «Уфы» жёлтые карточки получили Йонуц Неделчяру и Джемал Табидзе. Стоит отметить, что на 90-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев забил гол, который после просмотра VAR был отменён Безбородовым.
Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.
- 27 июня 2020
-
19:02
-
18:58
-
18:52
-
18:50
-
18:47
-
18:44
-
18:41
-
18:34
-
18:27
-
18:24
-
18:02
-
18:01
-
17:57
-
17:44
-
17:30
-
17:15
-
17:13
-
16:56
-
16:56
-
16:55
-
16:31
-
16:26
-
16:22
-
16:17
-
16:16
-
16:02
-
15:47
-
15:31
-
15:26
-
15:19
-
15:11
-
15:00
-
14:33
-
14:32
-
14:09
Партнерский контент