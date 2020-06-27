«Ростов» — «Арсенал»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Арсенал».



«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов, Шомуродов.



Запасные: Бабурин, Рудаков, Осинов, Ведерников, Гапечкин, Байрамян, Черкес, Прошляков, Долгов.



«Арсенал»: Лодыгин, Григалава, Хагуш, Денисов, Альварес, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко, Кангва.



Запасные: Нигматуллин, Левашов, Беляев, Довбня, Володько, Горбатенко, Пантелеев, Банда, Кангва, Громыко, Ковалёв, Аджоев.

«Ростов», в 23 турах набрав 38 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (28) — на 9-м месте.



В последний раз команды встречались 28 июля 2019 года в 3-м туре чемпионата России. Матч завершился гостевой победой «Ростова» со счётом 3:2.