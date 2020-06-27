Фёдор Смолов забил в одном сезоне «Реалу» и «Барселоне»
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов в одном сезоне чемпионата Испании забил голы в ворота «Реала» и «Барселоны».
Форвард отличился в выездном матче 24-го тура Примеры с «Реалом» (1:1), а также в домашней встрече 32-го тура с «Барселоной» (1:2, идёт 2-й тайм).
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 11 матчах чемпионата Испании (восемь — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года. Ранее Смолов выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал» и «Краснодар». За сборную России сыграл 39 матчей и забил 14 мячей.
«Локомотив» оценивает Смолова в € 8 млн. «Сельта» предлагает € 6,5 млн и бонусы
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