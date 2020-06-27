Фёдор Смолов — 8-й россиянин, забивший «Реалу» и «Барселоне»

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов стал восьмым россиянином, который забил мячи в ворота «Реала» и «Барселоны».

Смолов отличился в выездном матче 24-го тура Примеры с «Реалом» (1:1), а также в домашней встрече 32-го тура с «Барселоной» (1:2, идёт 2-й тайм).

Ранее подобное удавалось следующим игрокам: Александру Мостовому (пять мячей «Барселоне», четыре — «Реалу»), Дмитрию Радченко (четыре — «Барселоне», два — «Реалу»), Валерию Карпину (два — «Реалу», два — «Барселоне»), Олегу Саленко (два — «Реалу», один — «Барселоне»), Дмитрию Попову (два — «Реалу», один — «Барселоне»), Дмитрию Черышеву (по одному голу «Реалу» и «Барселоне»), а также Игорю Корнееву (по одному голу «Реалу» и «Барселоне»).