Фёдор Смолов — 8-й россиянин, забивший «Реалу» и «Барселоне»
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов стал восьмым россиянином, который забил мячи в ворота «Реала» и «Барселоны».
Смолов отличился в выездном матче 24-го тура Примеры с «Реалом» (1:1), а также в домашней встрече 32-го тура с «Барселоной» (1:2, идёт 2-й тайм).
Ранее подобное удавалось следующим игрокам: Александру Мостовому (пять мячей «Барселоне», четыре — «Реалу»), Дмитрию Радченко (четыре — «Барселоне», два — «Реалу»), Валерию Карпину (два — «Реалу», два — «Барселоне»), Олегу Саленко (два — «Реалу», один — «Барселоне»), Дмитрию Попову (два — «Реалу», один — «Барселоне»), Дмитрию Черышеву (по одному голу «Реалу» и «Барселоне»), а также Игорю Корнееву (по одному голу «Реалу» и «Барселоне»).
Форлан: Смолов — мощный форвард с хорошей техникой. Мне понравился его старт в «Сельте»
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