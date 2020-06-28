Игнатьев — Смолову: поздравляю, зверюга

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поздравил форварда «Сельты» Фёдора Смолова с голом «Барселоне» (2:2) в 32-м туре Примеры.



«Когда матч с «Атлетико»? Поздравляю, зверюга», — написал Игнатьев в «Инстаграме» Смолова.



На 50-й минуте матча с «Барселоной» Смолов забил гол с передачи полузащитника хозяев Окай Йокушлу. При этом в одном сезоне чемпионата Испании он забил голы в ворота и «Реала» и «Барселоны», став восьмым россиянином, которому удалось это сделать.



Права на Смолова принадлежат московскому «Локомотиву», из которого зимой Фёдор перебрался в «Сельту» на правах аренды. За испанский клуб россиянин провёл уже 11 матчей. Ранее соощалось, что «Сельта» намерена выкупить трансфер футболиста.

Фёдор Смолов — 8-й россиянин, забивший «Реалу» и «Барселоне»