Ковтун: обсуждать отмену гола Соболева нет смысла, ничего не поменяешь

Тренер «Урала» Юрий Ковтун прокомментировал незасчитанный гол Александра Соболева в матче «Спартака» и «Уфы».



«Решение принято, и обсуждать его нет смысла, ничего не поменяешь. Такие моменты часто случаются. Например, в нашей игре с «Рубином» был схожий момент. Забиваем гол — отменяют из-за того, что игрок стоял в положении вне игры, хотя не мешал голкиперу, как Жиго.



Насколько готов «Урал», покажет матч с «Тамбовом». Мы всегда ответственно подходим к тренировкам. Проблем в команде нет. Наша игра будет на домашней арене, и самое главное для нас — взять три очка», — приводит слова Ковтуна News.ru.



На 90-й минуте матча с «Уфой» форвард «Спартака» Александр Соболев забил гол, который после просмотра VAR был отменён судьёй Владиславом Безбородовым.

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче чемпионата России