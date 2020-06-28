Марадишвили: со стороны «Динамо» не было неожиданных ходов. ЦСКА мог забивать и побеждать

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).
«Горд и рад, что спустя 13 лет в клубе смог выйти в стартовом составе. Спасибо болельщикам и родителям, что мотивировали меня и смотрели матч.
Со стороны «Динамо» не было неожиданных ходов. Было всё, что мы обговаривали до матча и к чему готовились. Мы могли забивать и побеждать. В плане физики сложностей тоже нет. Все готовы — не только я, но и команда. Мне не составило сложности сыграть 90 минут», — приводит слова Марадишвили официальный сайт ЦСКА.
ЦСКА, набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Динамо» (31) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Зенит» (56).
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