Марадишвили: со стороны «Динамо» не было неожиданных ходов. ЦСКА мог забивать и побеждать

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).



«Горд и рад, что спустя 13 лет в клубе смог выйти в стартовом составе. Спасибо болельщикам и родителям, что мотивировали меня и смотрели матч.



Со стороны «Динамо» не было неожиданных ходов. Было всё, что мы обговаривали до матча и к чему готовились. Мы могли забивать и побеждать. В плане физики сложностей тоже нет. Все готовы — не только я, но и команда. Мне не составило сложности сыграть 90 минут», — приводит слова Марадишвили официальный сайт ЦСКА.



ЦСКА, набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Динамо» (31) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Зенит» (56).

Удаление Бийола — в видеообзоре матча «Динамо» — ЦСКА