«Рома» предложила Эдину Джеко новый контракт

«Рома» предложила нападающему Эдину Джеко новый контракт, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По данным источника, «Рома» намерена продлить соглашение с сохранением нынешней зарплаты игрока (€ 6 млн в год) до 2023 года.

Джеко — воспитанник боснийского «Железничара». 34-летний форвард перешёл в «Рому» из «Манчестер Сити» летом 2016 года. Нынешний контракт Джеко с римским клубом действителен до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Джеко провёл на поле 33 матча во всех турнирах, стал автором 17 забитых мячей и отдал 9 результативных передач.

«Рома», набрав 48 очков в 27 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет туринский «Ювентус» (69).