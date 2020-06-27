Кавани получил предложение из «Ромы»

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани получил предложение из итальянской «Ромы», сообщает Сalciomercato, ссылаясь на журналиста Гонсало Рончи.



По информации источника, ранее договорившиеся о переходе в команду нападающего «Челси» Педро на правах свободного агента римляне намерены заполучить ещё одного игрока, за которого не придётся платить отступные.



Контракт 33-летнего футболиста с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Спортивный директор парижан сообщал, что Кавани покинет клуб по истечении срока соглашения.



Сообщается, что предложение нападающему из «Ромы» самое выгодное из всех поступивших.



Сообщалось, что уругвайский игрок может перейти в «Интер» и «Атлетико». Напомним, сезон в Лиге 1 был завершён досрочно.

В конце сезона Педро на правах свободного агента перейдёт в «Рому»