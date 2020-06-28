Геркус — о голе Смолова: Фёдор совершил действие, сильно запутавшее диванных экспертов

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной» (2:2).
«Вчера Фёдор совершил действие, сильно запутавшее наших диванных экспертов, которые давно его уже приговорили и высмеяли, — он забил „Барселоне“. Он забил сперва „Реалу“, а теперь „Барселоне“. За 11 матчей (а правильнее говорить за примерно 8, если пересчитать в чистое время), которые пока сыграл в Ла Лиге. За „Сельту“, стоящую на вылет.
Много это или мало? Подвиг или нет? На мой взгляд, безусловно, это крутое спортивное достижение, это пример веры в себя, тяжёлой работы и главное — смелости. Смелости, которая позволяет Смолову раз за разом выходить из зоны комфорта, искать себя в новых условиях и находить. Это не сверхдостижение, но работа очень-очень достойная. Главное не это. Главное, что Фёдор показал пример игрока, ищущего развития своей карьеры, принимающего вызовы. Пример молодым, да и не только», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
- 28 июня 2020
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