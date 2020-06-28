Главный тренер «Байера»: не думаю, что мысли Хаверца заняты трансфером

Главный тренер «Байера» Петер Бош прокомментировал возможный уход полузащитника Кая Хаверца из клуба.



«Не думаю, что его мысли заняты трансфером. Мы тоже об этом не думаем. Безусловно, не думаю, что он провёл последний матч за „Байер“. У Хаверца есть контракт с клубом. Думаю, он будет с нами и в следующем сезоне. Конечно, всё будет зависеть от того, что произойдёт летом», — приводит слова Боша Goal.com.



Сообщалось, что в услугах Кая заинтересованы мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси», который является фаворитом в борьбе за игрока, и «Ливерпуль».



В сезоне-2019/2020 Хаверц забил 15 голов и отдал 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.