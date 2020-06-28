«Милан» — «Рома»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 28 июня, состоится матч 28-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Рома». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Пьеро Джакомелли. В бригаду войдут ассистенты Джакомо Паганесси и Филиппо Валерьяни. Резервный судья — Джанлука Манганьелло.



В первом круге турнира команды встречались 27 октября 2019 года в матче 9-го тура. Встреча завершилась победой римлян со счётом 2:1.



«Рома», в 27 матчах набрав 48 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» (39) — на 8-м месте. Лидером соревнований является туринский «Ювентус» (69).