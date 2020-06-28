«Милан» — «Рома»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
Сегодня, 28 июня, состоится матч 28-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Рома». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Пьеро Джакомелли. В бригаду войдут ассистенты Джакомо Паганесси и Филиппо Валерьяни. Резервный судья — Джанлука Манганьелло.
В первом круге турнира команды встречались 27 октября 2019 года в матче 9-го тура. Встреча завершилась победой римлян со счётом 2:1.
«Рома», в 27 матчах набрав 48 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» (39) — на 8-м месте. Лидером соревнований является туринский «Ювентус» (69).
- 28 июня 2020
-
16:25
-
15:51
-
15:46
-
15:33
-
15:22
-
15:15
-
15:00
-
14:58
-
14:57
-
14:44
-
14:44
-
14:32
-
14:32
-
14:21
-
14:08
-
13:57
-
13:46
-
13:30
-
13:25
-
13:09
-
12:50
-
12:37
-
12:33
-
12:26
-
12:01
-
12:00
-
11:56
-
11:46
-
11:37
-
11:08
-
11:00
-
10:46
-
10:42
-
10:30
-
10:27
Партнерский контент