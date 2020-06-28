Вадим Евсеев: ждали от «Спартака» забеганий, вбеганий, стеночек, но так и не увидели

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Всегда удивляет, когда слышат одно, а пишут иное. В послематчевом интервью сказал: „Спартак“? Не переживайте! И более мастеровитая команда за 2 игры не смогла забить „Уфе“. Имея в виду „Зенит“. Готовились к „Спартаку“. Разбирали его. Ждали спартаковский футбол: короткий, средний пас, пас на третьего, забегания, вбегания, стеночки, но так и не увидели. Увидели другое. Соперник упростил игру, действовал вторым номером, заманивал нас на свою половину. Перехват или отбор мяча, длинная передача на двух нападающих, быстрых и координированных. „Спартак“ действовал так, и у него это временами получалось.

Во втором тайме с выходом более габаритного форварда «Спартак» стал играть ещё проще: верхом с подачами с полуфлангов, с подачами от центральных защитников. Борьба за подбор и сбросы под удар от Соболева, что иногда приводило к дискомфорту наших игроков. Но мы свою задачу на матч выполнили. И Беленов сыграл в ключевом моменте так, как и должен играть вратарь его класса", — написал Евсеев в своём «инстаграме».